Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале возбудили дело о хищении имущества дочкой "Облкоммунэнерго" - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251017/khischenie-863634874.html
На Урале возбудили дело о хищении имущества дочкой "Облкоммунэнерго"
На Урале возбудили дело о хищении имущества дочкой "Облкоммунэнерго" - 17.10.2025, ПРАЙМ
На Урале возбудили дело о хищении имущества дочкой "Облкоммунэнерго"
Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T14:50+0300
2025-10-17T14:50+0300
происшествия
россия
екатеринбург
рф
свердловская область
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "В Екатеринбурге представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)", - сказал собеседник. АО "ОТСК" является дочерней компанией АО "Облкоммунэнерго", чьи активы, принадлежащие уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", 10 октября были обращены в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры. "Уралсевергаз" входит в структуру "Роснефти". Бенефициар "Корпорации СТС" Алексей Бобров, председатель ее правления Татьяна Черных и бывший гендиректор "ОТСК" Антон Боликов сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, им вменяется хищение субсидий, выделенных правительством региона. Вместе с ними по делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фигуранты своей вины не признают.
екатеринбург
рф
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_822098a7c118187d160cfdcb6774ae6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, екатеринбург, рф, свердловская область, роснефть
Происшествия, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ, Свердловская область, Роснефть
14:50 17.10.2025
 
На Урале возбудили дело о хищении имущества дочкой "Облкоммунэнерго"

В Екатеринбурге завели дело о хищении 10 млн руб дочкой "Облкоммунэнерго"

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Уголовное дело. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело против представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Екатеринбурге представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021 по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 миллионов рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестными. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы, в крупном размере)", - сказал собеседник.
АО "ОТСК" является дочерней компанией АО "Облкоммунэнерго", чьи активы, принадлежащие уральскому коммунальному холдингу "Корпорация СТС", 10 октября были обращены в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры.
"Уралсевергаз" входит в структуру "Роснефти".
Бенефициар "Корпорации СТС" Алексей Бобров, председатель ее правления Татьяна Черных и бывший гендиректор "ОТСК" Антон Боликов сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, им вменяется хищение субсидий, выделенных правительством региона. Вместе с ними по делу проходит бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Фигуранты своей вины не признают.
 
ПроисшествияРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГРФСвердловская областьРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала