В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности

В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности

БИШКЕК, 17 окт – ПРАЙМ. Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана". "В международном аэропорту "Манас" усилены меры безопасности в связи с поступившей информацией об угрозе теракта. Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов", - говорится в сообщении. В настоящее время аэропорт "Манас" функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка. "ОАО "Аэропорты Кыргызстана" призывает граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - уточнили в пресс-службе. Судя по прикрепленному к сообщению изображению, угрозы теракта в аэропорту исходят из того же источника, который ранее распространил видео с угрозами устроить теракты в школах республики. В МВД Киргизии сообщили, что личность распространяющего угрозы мужчины установлена, это ранее объявленный в международный розыск МВД России за телефонный терроризм гражданин Украины Ярослав Овсюк. В ведомстве отметили, что на территории Киргизии его пребывание не зафиксировано и призвали население не поддаваться панике.

