Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/kirgizija-863608605.html
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности - 17.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T00:24+0300
2025-10-17T00:24+0300
экономика
киргизия
украина
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863608605.jpg?1760649875
БИШКЕК, 17 окт – ПРАЙМ. Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана". "В международном аэропорту "Манас" усилены меры безопасности в связи с поступившей информацией об угрозе теракта. Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов", - говорится в сообщении. В настоящее время аэропорт "Манас" функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка. "ОАО "Аэропорты Кыргызстана" призывает граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - уточнили в пресс-службе. Судя по прикрепленному к сообщению изображению, угрозы теракта в аэропорту исходят из того же источника, который ранее распространил видео с угрозами устроить теракты в школах республики. В МВД Киргизии сообщили, что личность распространяющего угрозы мужчины установлена, это ранее объявленный в международный розыск МВД России за телефонный терроризм гражданин Украины Ярослав Овсюк. В ведомстве отметили, что на территории Киргизии его пребывание не зафиксировано и призвали население не поддаваться панике.
киргизия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия, украина, мвд
Экономика, КИРГИЗИЯ, УКРАИНА, МВД
00:24 17.10.2025
 
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности

В аэропорту «Манас» в Киргизии усилили меры безопасности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 17 окт – ПРАЙМ. Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"В международном аэропорту "Манас" усилены меры безопасности в связи с поступившей информацией об угрозе теракта. Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов", - говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт "Манас" функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка.
"ОАО "Аэропорты Кыргызстана" призывает граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - уточнили в пресс-службе.
Судя по прикрепленному к сообщению изображению, угрозы теракта в аэропорту исходят из того же источника, который ранее распространил видео с угрозами устроить теракты в школах республики.
В МВД Киргизии сообщили, что личность распространяющего угрозы мужчины установлена, это ранее объявленный в международный розыск МВД России за телефонный терроризм гражданин Украины Ярослав Овсюк. В ведомстве отметили, что на территории Киргизии его пребывание не зафиксировано и призвали население не поддаваться панике.
 
ЭкономикаКИРГИЗИЯУКРАИНАМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала