https://1prime.ru/20251017/kirgizija-863608605.html
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности - 17.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T00:24+0300
2025-10-17T00:24+0300
2025-10-17T00:24+0300
экономика
киргизия
украина
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863608605.jpg?1760649875
БИШКЕК, 17 окт – ПРАЙМ. Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"В международном аэропорту "Манас" усилены меры безопасности в связи с поступившей информацией об угрозе теракта. Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов", - говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт "Манас" функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка.
"ОАО "Аэропорты Кыргызстана" призывает граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - уточнили в пресс-службе.
Судя по прикрепленному к сообщению изображению, угрозы теракта в аэропорту исходят из того же источника, который ранее распространил видео с угрозами устроить теракты в школах республики.
В МВД Киргизии сообщили, что личность распространяющего угрозы мужчины установлена, это ранее объявленный в международный розыск МВД России за телефонный терроризм гражданин Украины Ярослав Овсюк. В ведомстве отметили, что на территории Киргизии его пребывание не зафиксировано и призвали население не поддаваться панике.
киргизия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, украина, мвд
Экономика, КИРГИЗИЯ, УКРАИНА, МВД
В аэропорту столицы Киргизии усилили меры безопасности
В аэропорту «Манас» в Киргизии усилили меры безопасности
БИШКЕК, 17 окт – ПРАЙМ. Меры безопасности усилены в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии в связи с поступившей информацией об угрозе теракта, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"В международном аэропорту "Манас" усилены меры безопасности в связи с поступившей информацией об угрозе теракта. Служба авиационной безопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников усилены все меры контроля. Проверка проводится максимально оперативно, без прерывания производственных процессов", - говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт "Манас" функционирует в штатном режиме. Дополнительно привлечены службы для усиленного контроля и поддержания общественного порядка.
"ОАО "Аэропорты Кыргызстана" призывает граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - уточнили в пресс-службе.
Судя по прикрепленному к сообщению изображению, угрозы теракта в аэропорту исходят из того же источника, который ранее распространил видео с угрозами устроить теракты в школах республики.
В МВД Киргизии сообщили, что личность распространяющего угрозы мужчины установлена, это ранее объявленный в международный розыск МВД России за телефонный терроризм гражданин Украины Ярослав Овсюк. В ведомстве отметили, что на территории Киргизии его пребывание не зафиксировано и призвали население не поддаваться панике.