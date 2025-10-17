В Финляндии отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Мема: встреча Путина и Трампа говорит о скором завершении украинского конфликта
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Шоу для поджигателей войны скоро закончится..." — говорится в публикации.
Так Мема отреагировал на заявление Трампа о том, что он встретится с Путиным в Венгрии для дальнейших переговоров о прекращении конфликта.
Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
