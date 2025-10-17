https://1prime.ru/20251017/mema-863633560.html

В Финляндии отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Шоу для поджигателей войны скоро закончится..." — говорится в публикации.Так Мема отреагировал на заявление Трампа о том, что он встретится с Путиным в Венгрии для дальнейших переговоров о прекращении конфликта.Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

