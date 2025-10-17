Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251017/nedvizhimost-863620660.html
Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока
Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока - 17.10.2025, ПРАЙМ
Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока
Ленинский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест с 128 объектов недвижимости, на которые были наложены обеспечительные меры в рамках нового иска... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T09:34+0300
2025-10-17T09:34+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
владивосток
приморье
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Ленинский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест с 128 объектов недвижимости, на которые были наложены обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами. "Судья определил заявление представителя генеральной прокуратуры РФ, действующего в интересах РФ, об отмене в части мер по обеспечению иска удовлетворить. Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением Ленинского районного суда Владивостока… (Снят арест) с 128 объектов", - сказала Оленева. По ее словам, на определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Приморский краевой суд. Ранее адвокат Николаева сообщил РИА Новости, что суд снял арест с объектов недвижимости, которые у Николаева ранее добросовестно приобрели другие люди. Суд также отказал в привлечении их в качестве третьих лиц.
рф
владивосток
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владивосток, приморье, недвижимость
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Приморье, Недвижимость
09:34 17.10.2025
 
Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока

Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока Николаеву

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Ленинский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест с 128 объектов недвижимости, на которые были наложены обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.
"Судья определил заявление представителя генеральной прокуратуры РФ, действующего в интересах РФ, об отмене в части мер по обеспечению иска удовлетворить. Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением Ленинского районного суда Владивостока… (Снят арест) с 128 объектов", - сказала Оленева.
По ее словам, на определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Приморский краевой суд.
Ранее адвокат Николаева сообщил РИА Новости, что суд снял арест с объектов недвижимости, которые у Николаева ранее добросовестно приобрели другие люди. Суд также отказал в привлечении их в качестве третьих лиц.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФВладивостокПриморьеНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала