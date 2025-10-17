Суд снял арест с 128 объектов недвижимости по иску к экс-мэру Владивостока

https://1prime.ru/20251017/nedvizhimost-863620660.html

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Ленинский районный суд по ходатайству Генпрокуратуры снял арест с 128 объектов недвижимости, на которые были наложены обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами. "Судья определил заявление представителя генеральной прокуратуры РФ, действующего в интересах РФ, об отмене в части мер по обеспечению иска удовлетворить. Отменить меры по обеспечению иска, принятые определением Ленинского районного суда Владивостока… (Снят арест) с 128 объектов", - сказала Оленева. По ее словам, на определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Приморский краевой суд. Ранее адвокат Николаева сообщил РИА Новости, что суд снял арест с объектов недвижимости, которые у Николаева ранее добросовестно приобрели другие люди. Суд также отказал в привлечении их в качестве третьих лиц.

