МЭА прогнозирует рост профицита нефти в 2026 году

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что с учётом роста поставок нефти предложение на мировом нефтяном рынке в следующем году превысит спрос на 4 миллиона баррелей в сутки, что делает все более очевидным необходимость "что-то предпринимать", говорится в статье руководителя отдела нефтяной промышленности и рынков МЭА Торил Босони. "В последнее время растущие поставки с Ближнего Востока, Северной и Южной Америки указывают на недопустимый профицит в размере почти 4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, что делает все более очевидным необходимость что-то предпринимать", - говорится в статье. При этом, по оценкам МЭА, в январе-сентябре общий профицит нефти составлял в среднем 1,9 миллиона баррелей в сутки. Увеличение разрыва во многом связано с ускоренным сворачиванием дополнительных ("добровольных") сокращений добычи восемью странами ОПЕК+ (Саудовской Аравией, Россией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом). После пяти лет ограничения добычи альянс сейчас на пути к увеличению добычи в среднем на 1,4 миллиона баррелей в сутки в этом году и еще на 1,2 миллиона - в следующем. МЭА также прогнозирует, что рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+ составит 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, главным образом благодаря повышению операционной эффективности в Бразилии и устойчивой добыче нефти в Соединенных Штатах. "Действительно, по прогнозам, на Соединенные Штаты, Бразилию, Канаду, Гайану и Аргентину придется значительная часть роста поставок в страны, не входящие в ОПЕК+, в этом и следующем году. При таких темпах мировые поставки нефти, по прогнозам, вырастут в среднем на 3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и еще на 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - отмечается в статье. Значительный рост предложения происходит при умеренном росте спроса, который, как ожидает МЭА, составит около 700 тысяч баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. В прошлом квартале мировой спрос на нефть вырос на 750 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. "Несмотря на рост по сравнению с показателем второго квартала в 420 тысяч, этот показатель заметно ниже исторического тренда, что обусловлено неудовлетворительными экономическими условиями, повышением эффективности транспорта и устойчивыми продажами электромобилей на многих рынках", - пояснили в МЭА. При этом спрос на нефть неэластичен, и это означает, что для существенного его изменения в краткосрочной перспективе нужны значительные колебания цен на нефть. Например, продолжительный рост цен на 10% приведет к сокращению мирового потребления нефти лишь на 0,3%, подсчитали в МЭА. Тем не менее, профицит в прогнозируемом объеме вряд ли материализуется на практике, поскольку рынок неизбежно будет приспосабливаться, но восстановление баланса, вероятно, всё же придется осуществлять со стороны предложения, считают в МЭА. Так, страны ОПЕК+ неоднократно заявляли, что они продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, отмечая, что они могут приостановить или обратить вспять сокращение добычи для поддержания стабильности рынка. Кроме того, уменьшить предложение из-за низких цен могут производители с высокими издержками, например, "сланцевики" в США, заключается в статье.

