ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт

Ерёмин: ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти при цене ниже $60 за баррель
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин.
"Не исключено, что страны ОПЕК+ могут взять паузу в наращивании добычи нефти, если цена за баррель упадёт ниже психологической отметки в 60 долларов США", - сказал он.
Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, но готовятся показать третье недельное снижение подряд и возвращаются к майским уровням, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель.
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Тем не менее участники неоднократно заявляли, что могут свернуть увеличение добычи в зависимости от рыночной ситуации.