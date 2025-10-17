https://1prime.ru/20251017/neft-863636777.html

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт - 17.10.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт

ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T15:27+0300

2025-10-17T15:27+0300

2025-10-17T15:27+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин. "Не исключено, что страны ОПЕК+ могут взять паузу в наращивании добычи нефти, если цена за баррель упадёт ниже психологической отметки в 60 долларов США", - сказал он. Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, но готовятся показать третье недельное снижение подряд и возвращаются к майским уровням, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Тем не менее участники неоднократно заявляли, что могут свернуть увеличение добычи в зависимости от рыночной ситуации.

https://1prime.ru/20251016/gazpromneft-863597667.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, ук альфа-капитал