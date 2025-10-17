Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт - 17.10.2025
Энергетика
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт - 17.10.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T15:27+0300
2025-10-17T15:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин. "Не исключено, что страны ОПЕК+ могут взять паузу в наращивании добычи нефти, если цена за баррель упадёт ниже психологической отметки в 60 долларов США", - сказал он. Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, но готовятся показать третье недельное снижение подряд и возвращаются к майским уровням, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Тем не менее участники неоднократно заявляли, что могут свернуть увеличение добычи в зависимости от рыночной ситуации.
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, если мировая цена на нее упадет ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления товарных рынков УК "Альфа-Капитал" Андрей Еремин.
"Не исключено, что страны ОПЕК+ могут взять паузу в наращивании добычи нефти, если цена за баррель упадёт ниже психологической отметки в 60 долларов США", - сказал он.
Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, но готовятся показать третье недельное снижение подряд и возвращаются к майским уровням, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель.
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Тем не менее участники неоднократно заявляли, что могут свернуть увеличение добычи в зависимости от рыночной ситуации.
Дюков допустил профицит на рынке нефти в четвертом квартале
Вчера, 18:36
 
