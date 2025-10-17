https://1prime.ru/20251017/neft-863652023.html
Нефть готовится завершить неделю снижением стоимости более чем на 2%
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, однако готовятся завершить неделю снижением более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,51% - до 61,37 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,33%, до 57,65 доллара. С начала недели Brent подешевела на 2,26%, WTI - на 2,21%. "Мы стали свидетелями мирного соглашения на Ближнем Востоке, какого не было целое поколение, Иран нейтрализован... из рынка ушел беспрецедентно большой объем рисков", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). Удешевление нефти обусловлено рядом факторов, среди которых ослабление геополитических рисков. Так, американский президент Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Также днем ранее состоялся телефонный разговор президентов России и США. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.
