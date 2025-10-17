https://1prime.ru/20251017/npz-863608385.html

СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%

СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50% - 17.10.2025

СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%

Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из... | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома. "Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%", - заявил чиновник агентству. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В четверг МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.

2025

