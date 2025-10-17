https://1prime.ru/20251017/npz-863608385.html
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%
нефть
энергетика
экономика
индия
сша
рф
нарендра моди
дональд трамп
дмитрий песков
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863608385.jpg?1760649511
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
"Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%", - заявил чиновник агентству.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В четверг МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
нефть, индия, сша, рф, нарендра моди, дональд трамп, дмитрий песков, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, ИНДИЯ, США, РФ, Нарендра Моди, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, МИД
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%
