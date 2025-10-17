Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251017/npz-863608385.html
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50% - 17.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%
Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T00:18+0300
2025-10-17T00:18+0300
нефть
энергетика
экономика
индия
сша
рф
нарендра моди
дональд трамп
дмитрий песков
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863608385.jpg?1760649511
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома. "Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%", - заявил чиновник агентству. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В четверг МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
индия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, рф, нарендра моди, дональд трамп, дмитрий песков, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, ИНДИЯ, США, РФ, Нарендра Моди, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, МИД
00:18 17.10.2025
 
СМИ: индийские НПЗ якобы сокращают импорт российской нефти на 50%

Reuters: Индия сокращает импорт российской нефти на 50%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы сокращают импорт российской нефти наполовину, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
"Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%", - заявил чиновник агентству.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В четверг МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИНДИЯСШАРФНарендра МодиДональд ТрампДмитрий ПесковМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала