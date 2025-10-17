Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами" - 17.10.2025
Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами"
Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роскачество выдало первый в Сочи сертификат на соответствие стандартам "Путешествия с питомцами", его получила гостиничная сеть с отелями в центре города и в Олимпийской деревне, сообщили РИА Новости в организации. "Отели сети "Десо.Курорт" первыми в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами". Эксперты органа по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердили, что расположенные в горной Олимпийской деревне Riders Lodge, "Философия гор А", "Отель 28" и находящийся в центре Сочи отель Grand Cascade соответствуют требованиям Pet-friendly", - говорится в сообщении. В организации рассказали, что при проведении аудита специалисты проверяли соответствие ряду критериев. В их числе - наличие части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, гипоаллергенная уборка, оснащение номеров необходимыми принадлежностями - мисками, лежанками и прочим. Также проверялись навыки персонала по обращению с животными, действиям в экстренных ситуациях, соблюдению санитарных норм и информированию гостей о правилах проживания с домашними питомцами.
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роскачество выдало первый в Сочи сертификат на соответствие стандартам "Путешествия с питомцами", его получила гостиничная сеть с отелями в центре города и в Олимпийской деревне, сообщили РИА Новости в организации.
"Отели сети "Десо.Курорт" первыми в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами". Эксперты органа по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердили, что расположенные в горной Олимпийской деревне Riders Lodge, "Философия гор А", "Отель 28" и находящийся в центре Сочи отель Grand Cascade соответствуют требованиям Pet-friendly", - говорится в сообщении.
В организации рассказали, что при проведении аудита специалисты проверяли соответствие ряду критериев. В их числе - наличие части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, гипоаллергенная уборка, оснащение номеров необходимыми принадлежностями - мисками, лежанками и прочим.
Также проверялись навыки персонала по обращению с животными, действиям в экстренных ситуациях, соблюдению санитарных норм и информированию гостей о правилах проживания с домашними питомцами.
 
