https://1prime.ru/20251017/oteli-863614059.html

Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами"

Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами" - 17.10.2025, ПРАЙМ

Отели в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами"

Роскачество выдало первый в Сочи сертификат на соответствие стандартам "Путешествия с питомцами", его получила гостиничная сеть с отелями в центре города и в... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T06:47+0300

2025-10-17T06:47+0300

2025-10-17T06:47+0300

бизнес

туризм

россия

сочи

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863614059.jpg?1760672869

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Роскачество выдало первый в Сочи сертификат на соответствие стандартам "Путешествия с питомцами", его получила гостиничная сеть с отелями в центре города и в Олимпийской деревне, сообщили РИА Новости в организации. "Отели сети "Десо.Курорт" первыми в Сочи прошли сертификацию по стандартам "Путешествия с питомцами". Эксперты органа по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердили, что расположенные в горной Олимпийской деревне Riders Lodge, "Философия гор А", "Отель 28" и находящийся в центре Сочи отель Grand Cascade соответствуют требованиям Pet-friendly", - говорится в сообщении. В организации рассказали, что при проведении аудита специалисты проверяли соответствие ряду критериев. В их числе - наличие части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, гипоаллергенная уборка, оснащение номеров необходимыми принадлежностями - мисками, лежанками и прочим. Также проверялись навыки персонала по обращению с животными, действиям в экстренных ситуациях, соблюдению санитарных норм и информированию гостей о правилах проживания с домашними питомцами.

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, сочи, роскачество