https://1prime.ru/20251017/primore-863631896.html

Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье

Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье - 17.10.2025, ПРАЙМ

Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье

Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:26+0300

2025-10-17T13:26+0300

2025-10-17T13:26+0300

экономика

бизнес

россия

остров русский

приморье

рф

алексей чекунков

юрий трутнев

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db627ce0c5036846c8b9089912cfc7e2.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Первый корпус (на) восемь тысяч метров квадратных уже построен и сдан в рамках Восточного экономического форума, 16 резидентов уже все площади разобрали. Вплоть до того, что новые резиденты даже подвальные помещения сейчас выбирают. И там реально компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились", - сказал Чекунков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что на строительство инновационного научной-технологического центра на острове Русском на 2026-2028 годы заложено 23 миллиарда рублей. "Сразу должен сказать, что мы изначально планировали реализовать этот проект более растянутыми расходами по механизму дальневосточной концессии, но с учетом процентной ставки посчитали, какое будет удорожание и приняли решение за три года его просто взять и построить", - отметил министр. На ВЭФ-2025 вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что к сотрудничеству в рамках инновационного научно-технологического центра на острове Русском приглашены партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Ранее Чекунков сообщал РИА Новости, что ИНТЦ станет домом для 250 резидентов - R&D-центров, опытно-промышленных производств, других высокотехнологичных и наукоемких проектов. По его словам, проектом предусмотрено строительство пяти научно-образовательных кластеров: IT-парк, Биомедицина, Биотехнологии, Морская инженерия, Тихоокеанская школа.

остров русский

приморье

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, остров русский, приморье, рф, алексей чекунков, юрий трутнев, минвостокразвития