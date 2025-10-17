Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/primore-863631896.html
Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье
Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье - 17.10.2025, ПРАЙМ
Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье
Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:26+0300
2025-10-17T13:26+0300
экономика
бизнес
россия
остров русский
приморье
рф
алексей чекунков
юрий трутнев
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db627ce0c5036846c8b9089912cfc7e2.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Первый корпус (на) восемь тысяч метров квадратных уже построен и сдан в рамках Восточного экономического форума, 16 резидентов уже все площади разобрали. Вплоть до того, что новые резиденты даже подвальные помещения сейчас выбирают. И там реально компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились", - сказал Чекунков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что на строительство инновационного научной-технологического центра на острове Русском на 2026-2028 годы заложено 23 миллиарда рублей. "Сразу должен сказать, что мы изначально планировали реализовать этот проект более растянутыми расходами по механизму дальневосточной концессии, но с учетом процентной ставки посчитали, какое будет удорожание и приняли решение за три года его просто взять и построить", - отметил министр. На ВЭФ-2025 вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что к сотрудничеству в рамках инновационного научно-технологического центра на острове Русском приглашены партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Ранее Чекунков сообщал РИА Новости, что ИНТЦ станет домом для 250 резидентов - R&amp;D-центров, опытно-промышленных производств, других высокотехнологичных и наукоемких проектов. По его словам, проектом предусмотрено строительство пяти научно-образовательных кластеров: IT-парк, Биомедицина, Биотехнологии, Морская инженерия, Тихоокеанская школа.
остров русский
приморье
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5084a57be98e1688cf14c05d8e7b9935.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, остров русский, приморье, рф, алексей чекунков, юрий трутнев, минвостокразвития
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Остров Русский, Приморье, РФ, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, Минвостокразвития
13:26 17.10.2025
 
Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье

Чекунков: резиденты ИНТЦ "Русский" будут выпускать фармпрепараты, не производившиеся в РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Первый корпус (на) восемь тысяч метров квадратных уже построен и сдан в рамках Восточного экономического форума, 16 резидентов уже все площади разобрали. Вплоть до того, что новые резиденты даже подвальные помещения сейчас выбирают. И там реально компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились", - сказал Чекунков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он напомнил, что на строительство инновационного научной-технологического центра на острове Русском на 2026-2028 годы заложено 23 миллиарда рублей.
"Сразу должен сказать, что мы изначально планировали реализовать этот проект более растянутыми расходами по механизму дальневосточной концессии, но с учетом процентной ставки посчитали, какое будет удорожание и приняли решение за три года его просто взять и построить", - отметил министр.
На ВЭФ-2025 вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что к сотрудничеству в рамках инновационного научно-технологического центра на острове Русском приглашены партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Ранее Чекунков сообщал РИА Новости, что ИНТЦ станет домом для 250 резидентов - R&D-центров, опытно-промышленных производств, других высокотехнологичных и наукоемких проектов. По его словам, проектом предусмотрено строительство пяти научно-образовательных кластеров: IT-парк, Биомедицина, Биотехнологии, Морская инженерия, Тихоокеанская школа.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОстров РусскийПриморьеРФАлексей ЧекунковЮрий ТрутневМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала