Чекунков рассказал, что будут выпускать в ИНТЦ "Русский" в Приморье
Чекунков: резиденты ИНТЦ "Русский" будут выпускать фармпрепараты, не производившиеся в РФ
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморье будут выпускать фармацевтические препараты, ранее не производившиеся в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Первый корпус (на) восемь тысяч метров квадратных уже построен и сдан в рамках Восточного экономического форума, 16 резидентов уже все площади разобрали. Вплоть до того, что новые резиденты даже подвальные помещения сейчас выбирают. И там реально компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились", - сказал Чекунков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он напомнил, что на строительство инновационного научной-технологического центра на острове Русском на 2026-2028 годы заложено 23 миллиарда рублей.
"Сразу должен сказать, что мы изначально планировали реализовать этот проект более растянутыми расходами по механизму дальневосточной концессии, но с учетом процентной ставки посчитали, какое будет удорожание и приняли решение за три года его просто взять и построить", - отметил министр.
На ВЭФ-2025 вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что к сотрудничеству в рамках инновационного научно-технологического центра на острове Русском приглашены партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Ранее Чекунков сообщал РИА Новости, что ИНТЦ станет домом для 250 резидентов - R&D-центров, опытно-промышленных производств, других высокотехнологичных и наукоемких проектов. По его словам, проектом предусмотрено строительство пяти научно-образовательных кластеров: IT-парк, Биомедицина, Биотехнологии, Морская инженерия, Тихоокеанская школа.