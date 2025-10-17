https://1prime.ru/20251017/putin-863641191.html

Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. "У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный", - сказал Путин. Путин предложил выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.Накануне вечером президент РФ проинформировал постоянных членов Совбеза РФ о содержании состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

