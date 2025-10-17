Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне
Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T16:49+0300
2025-10-17T16:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. "У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный", - сказал Путин. Путин предложил выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.Накануне вечером президент РФ проинформировал постоянных членов Совбеза РФ о содержании состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
16:49 17.10.2025
 
Путин предложил обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне

Путин предложил членам Совбеза обсудить разработку минеральных ресурсов на морском дне

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
"У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный", - сказал Путин.
Путин предложил выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.
Накануне вечером президент РФ проинформировал постоянных членов Совбеза РФ о содержании состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений
