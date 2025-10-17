Более трех тысяч молодых специалистов собрались в молодежный день РЭН
"Российская энергетическая неделя" собрала более 3 тыс молодых людей из РФ, СНГ и БРИКС
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Более 3 тысяч молодых специалистов из России, стран СНГ и БРИКС собрались в молодежный день "Российской энергетической недели" (РЭН), сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Молодежный день РЭН прошел в Москве в пятницу.
"Он объединил более 3 тысяч молодых специалистов, студентов и школьников, а также представителей отраслевых компаний России, стран СНГ и БРИКС. Молодежный день РЭН включил стратегические сессии, панельные дискуссии, церемонии награждения и деловые встречи с экспертами", - говорится в сообщении.
В ходе РЭН Росмолодежь подписала стратегическое трехстороннее соглашение о сотрудничестве с профсоюзными организациями ПАО "Газпром". Документ направлен на совместную реализацию проектов в сфере профориентации, патриотического воспитания и поддержки молодых специалистов топливно-энергетического комплекса.
"Росмолодежь ведет системную работу по привлечению молодых кадров в ключевые отрасли экономики. Наша задача – дать возможность каждому молодому человеку попробовать себя в самых разных направлениях, чтобы он понял, чем действительно хочет заниматься, и любил свое дело. Поэтому мы в партнерстве с крупными компаниями, предприятиями, регионами и вузами помогаем ребятам примерить на себя профессию через стажировки, интегрируем молодежь в профессиональное сообщество через молодежные советы", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.
Кроме того, в молодежный день РЭН Гуров вручил награды победителям и призерам ведущих молодежных отраслевых проектов. В качестве приза одержавшие победу получили стипендиальные сертификаты и приглашения на практику в компании группы "Интер РАО".
Организатором молодежного дня РЭН стали фонд "Надежная смена" при поддержке МГИМО МИД РФ и фонда "Росконгресс".
