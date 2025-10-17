https://1prime.ru/20251017/rossija-863610721.html
Россия в августе почти не ввозила легковушки из Казахстана
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия в августе текущего года практически не ввозила легковые автомобили из Казахстана, потратив на такой импорт минимальные с начала 2022 года 38,9 тысячи долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Это наименьшее значение с января 2022 года - тогда поставки в денежном выражении составляли 32 тысячи долларов. Показатель августа этого года оказался в 44 раза меньше аналогичного прошлогоднего периода.
В то же время Казахстан в конце лета не столь резко сократил экспорт легковушек во все остальные страны мира - на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 5,9 миллиона долларов.
Основными покупателями у республики в августе стали ближайшие соседи по СНГ - Киргизия (45% казахстанского экспорта), Таджикистан (32%) и Узбекистан (22%). Помимо них покупали и страны дальнего зарубежья, например, Китай (8%).
