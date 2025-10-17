https://1prime.ru/20251017/rossija-863613429.html
Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан
Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан - 17.10.2025, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан
Россия в августе сократила экспорт алмазов в Казахстан до минимальной с 2021 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:17+0300
2025-10-17T06:17+0300
2025-10-17T06:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613429.jpg?1760671049
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия в августе сократила экспорт алмазов в Казахстан до минимальной с 2021 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Так, в конце лета поставки в денежном выражении составили всего 33,4 тысячи долларов, что стало минимальным значением с января 2021 года, когда на такой импорт из России республика потратила всего 3,2 тысячи долларов. По сравнению с августом предшествующего года это снижение почти в 14 раз.
Россия в конце лета была единственной страной, поставлявшей Казахстану алмазы. А сама республика экспортировала такой товар только в Киргизию, но сумма оказалась довольно незначительной - всего 1,5 тысячи долларов.
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, киргизия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан
Россия в августе сократила экспорт алмазов в Казахстан до минимума с 2021 года
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия в августе сократила экспорт алмазов в Казахстан до минимальной с 2021 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Так, в конце лета поставки в денежном выражении составили всего 33,4 тысячи долларов, что стало минимальным значением с января 2021 года, когда на такой импорт из России республика потратила всего 3,2 тысячи долларов. По сравнению с августом предшествующего года это снижение почти в 14 раз.
Россия в конце лета была единственной страной, поставлявшей Казахстану алмазы. А сама республика экспортировала такой товар только в Киргизию, но сумма оказалась довольно незначительной - всего 1,5 тысячи долларов.