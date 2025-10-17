https://1prime.ru/20251017/rossija-863613429.html

Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан

Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан - 17.10.2025, ПРАЙМ

Россия сократила экспорт алмазов в Казахстан

17.10.2025

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия в августе сократила экспорт алмазов в Казахстан до минимальной с 2021 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. Так, в конце лета поставки в денежном выражении составили всего 33,4 тысячи долларов, что стало минимальным значением с января 2021 года, когда на такой импорт из России республика потратила всего 3,2 тысячи долларов. По сравнению с августом предшествующего года это снижение почти в 14 раз. Россия в конце лета была единственной страной, поставлявшей Казахстану алмазы. А сама республика экспортировала такой товар только в Киргизию, но сумма оказалась довольно незначительной - всего 1,5 тысячи долларов.

