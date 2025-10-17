https://1prime.ru/20251017/shreder-863608700.html

Шредер и советник Меркель дадут показания по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 17 окт - ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и советник экс-канцлера Ангелы Меркель Хельге Браун в пятницу дадут показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания по работе фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока 2". Предполагается, что Шредер будет отвечать на вопросы по видеосвязи. Браун - глава ведомства федерального канцлера Германии при Меркель - будет присутствовать в ландтаге в городе Шверин. Как отмечается в сообщении на сайте фракции партии "Зеленых" в ландтаге, в пятницу ожидается "горячая фаза" работы комиссии. Ранее данная фракция инициировала ее создание. В качестве условий для дачи показаний адвокат Шредера ранее назвал то, что экс-канцлер будет выступать по видеосвязи, заседание не должно транслироваться публично и при необходимости можно будет прерваться на перерыв. Юрист обосновал это состоянием здоровья Шредера. Специальная комиссия ландтага (регионального парламента) немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания ведет расследование деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока 2". В январе Шредер, который, как считается в Германии, лоббировал постройку газопровода, отменил участие в слушаниях комиссии в качестве свидетеля из-за госпитализации по причине эмоционального выгорания. В мае он направил в ландтаг письмо с заголовком "Мои свидетельские показания", сообщал ранее таблоид Bild. В письме он подчеркнул, что сохраняет "позитивное" отношение к газопроводу "Северный поток 2", поскольку Германии требовались дешевые и надежные поставки энергоносителей. На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияния на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Владимиром Путиным. В январе 2021 года парламент Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока 2". Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США. После начала специальной военной операции на Украине Шредер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

