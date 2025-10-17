Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане - 17.10.2025
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане
2025-10-17T05:41+0300
2025-10-17T05:41+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники. Крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка запланирована в конце декабря или начале января 2026 года, сообщили источники. Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp также приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти с поставкой в тот же период. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В тот же день МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
05:41 17.10.2025
 
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане

Reuters: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники.
Крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка запланирована в конце декабря или начале января 2026 года, сообщили источники.
Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp также приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти с поставкой в тот же период.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В тот же день МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
 
