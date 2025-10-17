https://1prime.ru/20251017/smi-863612876.html
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане - 17.10.2025
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане
Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:41+0300
2025-10-17T05:41+0300
2025-10-17T05:41+0300
энергетика
нефть
россия
сша
индия
гайана
нарендра моди
дональд трамп
дмитрий песков
нпз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863612876.jpg?1760668871
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники.
Крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка запланирована в конце декабря или начале января 2026 года, сообщили источники.
Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp также приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти с поставкой в тот же период.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В тот же день МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
СМИ: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане
Reuters: два индийских НПЗ приобрели крупную партию нефти в Гайане
