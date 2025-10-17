https://1prime.ru/20251017/sochi-863623107.html
В аэропорту Сочи задержали вылет 13 рейсов
В аэропорту Сочи задержали вылет 13 рейсов
СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Тринадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на более чем 2 часа после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, следует из информации на онлайн-табло сочинского аэропорта.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью в аэропортах Сочи и Краснодара, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, они уже сняты. В период действия ограничений один самолёт, выполнявший рейс в Сочи, "ушёл" на запасной аэродром, сообщал Кореняко. Как сообщили в авиагавани, борт уже вернулся в аэропорт Сочи с запасного аэродрома, он будет обслужен и направлен в город назначения.Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, в настоящее время на два часа и более задерживаются вылеты авиарейсов в Ижевск, Уфу, Москву, Киров, Казань, Самару, Екатеринбург, Абу-Даби (ОАЭ), Тбилиси (Грузия), Батуми (Грузия), Ереван (Армения).В сочинской авиагавани сообщили, что рейсы на вылет будут обслужены по факту очередности и готовности воздушных судов, а рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия.
