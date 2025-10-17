Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю - 17.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.
12:30 17.10.2025
 
© РИА Новости . Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
© РИА Новости . Минобороны России
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
