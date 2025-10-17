https://1prime.ru/20251017/spetsoperatsiya-863628944.html
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю - 17.10.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:30+0300
2025-10-17T12:30+0300
2025-10-17T12:30+0300
спецоперация на украине
россия
украина
рф
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_203:0:2054:1388_1920x0_80_0_0_47122cd1e7ec1010cf37e89590924470.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, рф, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ВСУ, ВС РФ
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 7 групповых ударов по объектам ВСУ