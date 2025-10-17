https://1prime.ru/20251017/spetsoperatsiya-863628944.html

Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю

Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.

