https://1prime.ru/20251017/sud-863635743.html

Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке" - 17.10.2025, ПРАЙМ

Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток",... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T15:03+0300

2025-10-17T15:03+0300

2025-10-17T15:03+0300

происшествия

общество

германия

украина

польша

в мире

теракт на "северных потоках"

расследование чп на "северных потоках"

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg

ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.

германия

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , германия, украина, польша, в мире, теракт на "северных потоках", расследование чп на "северных потоках", россия