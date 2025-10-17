https://1prime.ru/20251017/sud-863635743.html
Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"
ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.
