Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке" - 17.10.2025
Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"
Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"
2025-10-17T15:03+0300
2025-10-17T15:03+0300
ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.
15:03 17.10.2025
 
Суд отказался выдать Германии подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2". Архивное фото
ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше.
Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.
 
