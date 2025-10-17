https://1prime.ru/20251017/telekanal-863609169.html

Телеканал RT. Справка

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Двадцать лет назад телеканал RT начал вещание на английском языке. Ниже приводится справочная информация. RT – международный телеканал, под брендом которого вещает восемь каналов – информационные на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. В 2005 году начал вещать международный канал на английском языке, в 2007 был запущен арабский канал, в 2009 году – испанский. В 2010 году заработал RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году в эфир вышел канал RT UK из Лондона. В 2018 году вещание началось на французском языке, в 2021 году – на немецком, а в 2024 году – на сербском. В 2025 году планируется запуск канала RT India из Дели. За 20 лет в эфире RT приобрел широкую известность за рубежом. Уже в 2011 году госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря про RT, заявила, что Соединенные Штаты находятся в состоянии информационной войны, которую проигрывают. Согласно исследованию аналитической компании Nielsen, в том году RT стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США. О популярности канала также говорит численность подписчиков и количество просмотров, которое продолжает расти несмотря на неоднократное применение санкций и удаление официальных аккаунтов RT в соцсетях. В 2013 году RT стал лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. В 2014 году аудитория RT по всему миру достигла более 700 миллионов человек. В 2018 году сайт RT на испанском обогнал по количеству читателей испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов. С 2018 по 2022 год RT на арабском превзошел по посещаемости остальные международные арабоязычные СМИ. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив по просмотрам все новостные каналы Би-би-си, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. В том же году страница RT на испанском в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), на которую были подписаны 18 миллионов подписчиков, опередила все международные СМИ на испанском языке. Суммарная аудитория всех проектов RT на Facebook* превысила 25 миллионов подписчиков. В 2021 году RT на испанском на YouTube стал самым популярным новостным каналом на испанском языке – более шести миллионов подписчиков. За 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. Помимо этого, суммарная аудитория телеканалов RT в сетях платного ТВ приближается к отметке одного миллиарда зрителей по всему миру. С телеканалом RT сотрудничают влиятельные общественные и политические деятели и журналисты. В 2012 году на RT вышла программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, известного в числе прочего тем, что он опубликовал множество секретных документов различных ведомств США, из которых весь мир узнал о многочисленных преступлениях Америки. В том же году свое шоу на RT начал вести легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. С 2018 года свою программу на RT ведет экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Также свое шоу на RT с 2024 года ведет профессор Патрик Лумумба - звезда панафриканизма, борец с неоколониализмом, адвокат, ученый, писатель. В июне 2025 года свое шоу на RT запустил известный американской журналист Рик Санчес. В сентябре 2025 года RT запустил программу "Цена Империи", ведущим которой стал известный индийский политик, глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур. RT стал единственным каналом, который последовательно освещал политические события, давая голос протестующим. Так, в 2016 году разведка США обвинила канал во вмешательстве в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. В 2018 году уже власти Франции заявили, что начали расследование возможного вмешательства RТ в протесты движения "Желтые жилеты". В 2020 году Лондон официально представил доклад, в котором утверждалось, что "Россия при помощи RT пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году". RT выступил площадкой, на которой многие известные ныне политики смогли озвучить свои взгляды, отличные от официальной позиции Запада. Например, в эфире канала выступали Тулси Габбард, ныне директор национальной разведки США; Найджел Фараж, лидер британской партии Reform UK; бывший глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис и британский политик Джордж Гэллоуэй. С момента начала специальной военной операции телеканал RT освещает ход СВО. Съемочные группы канала первыми из СМИ оказывались в освобожденных городах, таких как Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджа. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского и профессионального долга, проявленную отвагу и вклад в информационное освещение хода специальной военной операции на Украине в условиях, сопряженных с риском для жизни, 45 сотрудников RT были удостоены государственных наград. Им были вручены пять орденов Мужества, пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, 24 медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и 11 благодарностей президента Российской Федерации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

2025

