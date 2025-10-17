https://1prime.ru/20251017/tramp-863649628.html
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть."Индия больше не будет покупать российскую нефть", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с Владимиром Зеленским.
