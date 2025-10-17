Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана - 17.10.2025
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана - 17.10.2025, ПРАЙМ
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана, ранее отмененные Совбезом ООН, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:56+0300
2025-10-17T06:56+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана, ранее отмененные Совбезом ООН, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. "Возобновление санкций, введенных ООН, отражает глубокую обеспокоенность международного сообщества несоблюдением Ираном своих ядерных обязательств и неоправданно высоким уровнем обогащения урана", - говорится в коммюнике. Помимо заморозки активов и запрета на поездки для лиц, подпадающих под санкции, новые меры обязывают новозеландцев проявлять бдительность при деловых отношениях с Ираном. Новая Зеландия также введет обязательную систему регистрации для новозеландцев, намеревающихся вести бизнес с Ираном, которая вступит в силу 1 февраля 2026 года. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку иранских зарубежных активов.
06:56 17.10.2025
 
Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана

Новая Зеландия возобновила санкции против Ирана

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Новая Зеландия возобновляет санкции против Ирана, ранее отмененные Совбезом ООН, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
"Возобновление санкций, введенных ООН, отражает глубокую обеспокоенность международного сообщества несоблюдением Ираном своих ядерных обязательств и неоправданно высоким уровнем обогащения урана", - говорится в коммюнике.
Помимо заморозки активов и запрета на поездки для лиц, подпадающих под санкции, новые меры обязывают новозеландцев проявлять бдительность при деловых отношениях с Ираном. Новая Зеландия также введет обязательную систему регистрации для новозеландцев, намеревающихся вести бизнес с Ираном, которая вступит в силу 1 февраля 2026 года.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку иранских зарубежных активов.
 
