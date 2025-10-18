https://1prime.ru/20251018/arest-863671082.html

Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали

Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали - 18.10.2025, ПРАЙМ

Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали

Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких... | 18.10.2025, ПРАЙМ

ТУЛА, 18 окт — ПРАЙМ. Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила пресс-служба облсуда на своей странице "ВКонтакте". "Октябрьским районным судом города Иваново… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца… в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области - заместителя председателя правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, т. е. в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Арсеньев будет находиться под арестом до 16 декабря включительно. Постановление в законную силу не вступило.

