Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/arest-863671082.html
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали - 18.10.2025, ПРАЙМ
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T19:00+0300
2025-10-18T19:00+0300
общество
здоровье
ивановская область
иваново
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
ТУЛА, 18 окт — ПРАЙМ. Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила пресс-служба облсуда на своей странице "ВКонтакте". "Октябрьским районным судом города Иваново… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца… в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области - заместителя председателя правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, т. е. в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Арсеньев будет находиться под арестом до 16 декабря включительно. Постановление в законную силу не вступило.
https://1prime.ru/20250808/ljajeny-860453274.html
ивановская область
иваново
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d89285efaa620aca3fcfd353f4211a59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, ивановская область, иваново, вконтакте
Общество , Здоровье, Ивановская область, Иваново, ВКонтакте
19:00 18.10.2025
 
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали

Главу ивановского депздрава Арсеньева арестовали по делу о превышении полномочий

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТУЛА, 18 окт — ПРАЙМ. Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила пресс-служба облсуда на своей странице "ВКонтакте".
"Октябрьским районным судом города Иваново… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца… в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области - заместителя председателя правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, т. е. в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Арсеньев будет находиться под арестом до 16 декабря включительно.
Постановление в законную силу не вступило.
Экс-глава МИД Австрии обвинила фон дер Ляйен в превышении полномочий
8 августа, 07:20
 
ОбществоЗдоровьеИвановская областьИвановоВКонтакте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала