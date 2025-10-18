Россиян предупредили о рисках ввоза авто из Европы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ввоз автомобилей из Европы в Россию частными лицами сохраняет популярность, однако сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками. Об этом рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры"."Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности", — отметила эксперт.По ее словам к концу 2025 года законодательство и правоприменительная практика существенно ужесточились, что повышает опасность нелегальных схем.Основные риски связаны с таможенным оформлением, где легальные способы снизить платежи отсутствуют, а нелегальные влекут за собой серьезные последствия. Наиболее опасными являются схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС, которые грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 УК РФ.Дополнительные сложности возникают при нарушении сроков растаможки — таможня может выставить требование об уплате платежей в полном объеме с наложением штрафа от 50% до 200% от их стоимости и конфискацией автомобиля. Также сохраняется риск приобретения автомобилей, находящихся в угоне или имеющих кредитные обременения в Европе."Многие автомобили, предлагаемые для продажи в РФ, могут быть в угоне или иметь кредитные обременения в Европе. После покупки такой машины законный владелец или банк могут инициировать ее розыск и возврат через Interpol, что приведет к изъятию автомобиля уже в России, а вы потеряете все деньги", - объяснила адвокат.По словам Яковлевой, единственный легальный путь — работа через официальных импортеров. Если модель вам принципиально важна, ищите ее у российских дилеров, которые ввозят машины в рамках коммерческих поставок, уплачивая все пошлины. "Это дороже, но безопасно", - заверила юрист."В текущих условиях покупка автомобиля из Европы сопряжена с высокими рисками. Экономия по сравнению с покупкой на внутреннем рынке почти всегда будет мнимой, а потенциальные потери — катастрофическими", - заключила Яковлева.
03:03 18.10.2025
 
Россиян предупредили о рисках ввоза авто из Европы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ввоз автомобилей из Европы в Россию частными лицами сохраняет популярность, однако сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками. Об этом рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
"Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности", — отметила эксперт.
По ее словам к концу 2025 года законодательство и правоприменительная практика существенно ужесточились, что повышает опасность нелегальных схем.
Основные риски связаны с таможенным оформлением, где легальные способы снизить платежи отсутствуют, а нелегальные влекут за собой серьезные последствия. Наиболее опасными являются схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС, которые грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 УК РФ.
Дополнительные сложности возникают при нарушении сроков растаможки — таможня может выставить требование об уплате платежей в полном объеме с наложением штрафа от 50% до 200% от их стоимости и конфискацией автомобиля. Также сохраняется риск приобретения автомобилей, находящихся в угоне или имеющих кредитные обременения в Европе.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
14 октября, 09:26
“Многие автомобили, предлагаемые для продажи в РФ, могут быть в угоне или иметь кредитные обременения в Европе. После покупки такой машины законный владелец или банк могут инициировать ее розыск и возврат через Interpol, что приведет к изъятию автомобиля уже в России, а вы потеряете все деньги”, - объяснила адвокат.
По словам Яковлевой, единственный легальный путь — работа через официальных импортеров. Если модель вам принципиально важна, ищите ее у российских дилеров, которые ввозят машины в рамках коммерческих поставок, уплачивая все пошлины. “Это дороже, но безопасно”, - заверила юрист.
“В текущих условиях покупка автомобиля из Европы сопряжена с высокими рисками. Экономия по сравнению с покупкой на внутреннем рынке почти всегда будет мнимой, а потенциальные потери — катастрофическими”, - заключила Яковлева.
 
