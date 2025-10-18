Эксперт оценил эффективность политики ОПЕК+

https://1prime.ru/20251018/ekspert-863658364.html

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Политика ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти, которая способствует снижению цен и вытеснению с рынка игроков с более дорогой себестоимостью нефтепроизводства, должна просуществовать минимум 1,5-2 года, чтобы дать эффект, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Эта малая ценовая война, которую развязал ОПЕК+, ну, я так называю - малой ценовой войной, может быть эффективна только на достаточно длинном периоде. Ее бессмысленно вести полгода или год. Для того, чтобы она дала эффект, нужно поддерживать относительно низкие цены на рынке хотя бы полтора-два года, лучше дольше. Тогда действительно может начаться выпадение наиболее дорогостоящей части добычи в странах вне ОПЕК+. На что, собственно, и делается ставка", - сказал эксперт. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в пятницу, что рост добычи ОПЕК+ - это один из ключевых факторов, почему оно ожидает профицита на мировом рынке нефти в следующем году в 4 миллиона баррелей в сутки. Агентство отметило, что "нужно что-то предпринимать". Белогорьев считает, что превышение предложения над спросом на нефть "налицо", но говорить о конкретных цифрах преждевременно. Оценивать даже прошедшие периоды сложно, так как нужна общепризнанная статистика, которая появляется с большой задержкой во времени. "МЭА в данном случае выступает не совсем со стандартной, наверное, позиции. По сути… оно подталкивает ОПЕК+ к тому, чтобы страны… вновь снизили добычу с тем, чтобы удержать цены от слишком серьезного падения. Это говорится не прямо, но читается между строк. Позиция довольно странная для организации, представляющей потребителей. Но в данном случае понятная, потому что вторая роль МЭА - это еще и защита производителей стран ОЭСР, западных стран, включая США и Канаду", - отметил эксперт. По его словам, это необходимо, так как есть реальный риск, что цены уйдут к 50 долларам за баррель уже к концу этого года - началу следующего. И это нанесет удар, в первую очередь, по сланцевой добыче в США. В пятницу цена декабрьского фьючерса Brent держалась чуть выше 61 доллара. Белогорьев добавил, что дальнейшему падению котировок мешают два фактора. Первый - это относительно низкие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов во многих странах, хотя у Китая - избыток: в этом году он накапливал запасы "с невероятным упорством и скоростью". Второй фактор - это геополитика, в частности, постоянное запугивание санкциями против России, Ирана и Венесуэлы со стороны администрации президента Дональда Трампа. "Пока, действительно, можно сказать, что ОПЕК+ сохраняет рычаги воздействия на цены. И поэтому может обеспечить снижение цен плавно и примерно в том коридоре, который видит для себя приемлемым. Я предположу, что это коридор 50-55 долларов за баррель для следующего года. Это не значит, что среднегодовая цена будет такой, но по крайней мере в первом полугодии, скорее всего, цены будут примерно на этом уровне", - добавил эксперт, предупредив, что это все же довольно рискованный подход, и контроль за ценами может стать иллюзорным.

