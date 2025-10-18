https://1prime.ru/20251018/es-863670027.html

Филиппо прокомментировал решение Польши по "Северному потоку"

Правосудие в Евросоюзе перестает существовать, когда оно неугодно властям, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... | 18.10.2025

ПАРИЖ, 18 окт – ПРАЙМ. Правосудие в Евросоюзе перестает существовать, когда оно неугодно властям, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток". "Эти сумасшедшие европеисты признают, что правосудия не существует, когда оно противоречит "лагерю добра". Спасибо за предельно ясное признание", - написал политик на своей странице в соцсети X. Филиппо назвал польского премьера Дональда Туска, одобрившего решение суда, еврофанатиком, который выступает против мира. Премьер-министр Польши ранее назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из-под стражи. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

