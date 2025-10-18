https://1prime.ru/20251018/filippo-863663755.html

На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом

На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с главой США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломленным и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши. Ему придется пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!" — говорится в публикации.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.Кроме того, Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.

