Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251018/filippo-863663755.html
На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом
На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом - 18.10.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом
Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с главой США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T13:13+0300
2025-10-18T13:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
вашингтон
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с главой США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломленным и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши. Ему придется пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!" — говорится в публикации.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.Кроме того, Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
https://1prime.ru/20251018/koshkovich-863661249.html
https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, США
13:13 18.10.2025
 
На Западе указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом

Филиппо: Зеленский выглядел растерянным после встречи с Трампом в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с главой США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломленным и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши. Ему придется пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
09:14
Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

Кроме того, Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампВАШИНГТОНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала