Трамп хочет инвестировать в Венесуэлу, пишут СМИ

Трамп хочет инвестировать в Венесуэлу, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Нефть, полезные ископаемые и золото в Венесуэле интересуют президента США Дональда Трампа с точки зрения инвестирования компаний Соединенных Штатов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на американского бизнесмена. Американский лидер в пятницу заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на большие уступки, поскольку не хочет испытывать терпение США. "Трампу нужны в Венесуэле нефть, полезные ископаемые и золото. Он хочет, чтобы американские компании инвестировали туда", - приводит издание слова бизнесмена. Ранее СМИ сообщали, что официальные лица Венесуэлы, надеясь положить конец напряженности в отношениях своей страны с США, предложили администрации Трампа льготный доступ к нефти и минеральным ресурсам на фоне продолжающихся ударов по венесуэльским судам в Карибском море.

