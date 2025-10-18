Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе - 18.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе
2025-10-18T11:27+0300
2025-10-18T11:27+0300
спецоперация на украине
украина
германия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
украина
германия
сша
Новости
украина, германия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Германии Фридрих Мерц изменил тон заявлений о конфликте на Украине после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Мерц по итогам визита главы киевского режима в США отметил, что Украине нужен мирный план.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
"Друзья.... это совсем другой тон. Не "Томагавки", не "Патриоты", не "Таурус". Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением", — отметил Кошкович.

Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Спецоперация на Украине УКРАИНА ГЕРМАНИЯ США Владимир Зеленский Дональд Трамп Фридрих Мерц
 
 
