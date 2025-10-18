Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе

https://1prime.ru/20251018/merts-863662561.html
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Германии Фридрих Мерц изменил тон заявлений о конфликте на Украине после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Мерц по итогам визита главы киевского режима в США отметил, что Украине нужен мирный план."Друзья.... это совсем другой тон. Не "Томагавки", не "Патриоты", не "Таурус". Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением", — отметил Кошкович.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
