Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Мерц раскрыл, в чем Зеленский признался после встречи с Трампом
2025-10-18T15:14+0300
2025-10-18T15:14+0300
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует N-tv."Визит прошел не так, как хотел Зеленский", — сказал он, ссылаясь на разговор с главой киевского режима.Канцлер добавил, будет выступать за оказание помощи от ЕС для Украины.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
15:14 18.10.2025
 
© CC BY 2.0 / European People's Party
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует N-tv.

"Визит прошел не так, как хотел Зеленский", — сказал он, ссылаясь на разговор с главой киевского режима.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
Канцлер добавил, будет выступать за оказание помощи от ЕС для Украины.

Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
