https://1prime.ru/20251018/merts-863665932.html
Мерц раскрыл, в чем Зеленский признался после встречи с Трампом
Мерц раскрыл, в чем Зеленский признался после встречи с Трампом - 18.10.2025, ПРАЙМ
Мерц раскрыл, в чем Зеленский признался после встречи с Трампом
Владимир Зеленский оказался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует N-tv."Визит прошел не так, как хотел Зеленский", —... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T15:14+0300
2025-10-18T15:14+0300
2025-10-18T15:14+0300
спецоперация на украине
сша
германия
украина
владимир зеленский
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует N-tv."Визит прошел не так, как хотел Зеленский", — сказал он, ссылаясь на разговор с главой киевского режима.Канцлер добавил, будет выступать за оказание помощи от ЕС для Украины.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
сша
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, украина, владимир зеленский, фридрих мерц
Спецоперация на Украине, США, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
Мерц раскрыл, в чем Зеленский признался после встречи с Трампом
Зеленский признался Мерцу, что не добился желаемого на встрече с Трампом в США