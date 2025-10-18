"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
Spiegel: саммит в Будапеште станет личным успехом для Орбана
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште укрепит международные позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил Spiegel.
"Пока неизвестно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина <…>. Но одно можно сказать точно: это станет политической победой для хозяина площадки Виктора Орбана, возглавляющего в Европе лагерь стран, выступающих против масштабной военной поддержки Украины", — отмечает издание.
По данным Spiegel, проведение саммита в Венгрии выгодно Орбану прежде всего с точки зрения внутренней политики: в стране вскоре ожидаются выборы, а роль посредника между Москвой и Вашингтоном способна серьезно повысить его рейтинг.
Выиграют и другие европейские политики, поддерживающие курс на сближение с Россией, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представителей правых движений Чехии, а также немецких политиков из партии АдГ и Сару Вагенкнехт.
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, главы двух государств обсудили организацию предстоящего саммита, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по итогам работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Отдельное внимание лидеры уделили украинскому кризису. Владимир Путин вновь подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку текущей ситуации.
