"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште - 18.10.2025, ПРАЙМ
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
Проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште укрепит международные позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил Spiegel. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T20:21+0300
2025-10-18T20:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште укрепит международные позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил Spiegel."Пока неизвестно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина &lt;…&gt;. Но одно можно сказать точно: это станет политической победой для хозяина площадки Виктора Орбана, возглавляющего в Европе лагерь стран, выступающих против масштабной военной поддержки Украины", — отмечает издание.По данным Spiegel, проведение саммита в Венгрии выгодно Орбану прежде всего с точки зрения внутренней политики: в стране вскоре ожидаются выборы, а роль посредника между Москвой и Вашингтоном способна серьезно повысить его рейтинг.Выиграют и другие европейские политики, поддерживающие курс на сближение с Россией, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представителей правых движений Чехии, а также немецких политиков из партии АдГ и Сару Вагенкнехт.Остальные европейские государства, напротив, чувствуют себя проигравшими. По словам Даниэля Хегедюса, эксперта Германского фонда Маршалла в Берлине, проведение саммита в Венгрии можно расценивать как "жест недружелюбия" по отношению к тем странам, которые открыто поддерживают Украину.Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, главы двух государств обсудили организацию предстоящего саммита, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по итогам работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.Отдельное внимание лидеры уделили украинскому кризису. Владимир Путин вновь подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку текущей ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
20:21 18.10.2025
 
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште

Spiegel: саммит в Будапеште станет личным успехом для Орбана

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште укрепит международные позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил Spiegel.
"Пока неизвестно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина <…>. Но одно можно сказать точно: это станет политической победой для хозяина площадки Виктора Орбана, возглавляющего в Европе лагерь стран, выступающих против масштабной военной поддержки Украины", — отмечает издание.
По данным Spiegel, проведение саммита в Венгрии выгодно Орбану прежде всего с точки зрения внутренней политики: в стране вскоре ожидаются выборы, а роль посредника между Москвой и Вашингтоном способна серьезно повысить его рейтинг.
Выиграют и другие европейские политики, поддерживающие курс на сближение с Россией, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представителей правых движений Чехии, а также немецких политиков из партии АдГ и Сару Вагенкнехт.
Остальные европейские государства, напротив, чувствуют себя проигравшими. По словам Даниэля Хегедюса, эксперта Германского фонда Маршалла в Берлине, проведение саммита в Венгрии можно расценивать как "жест недружелюбия" по отношению к тем странам, которые открыто поддерживают Украину.
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, главы двух государств обсудили организацию предстоящего саммита, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по итогам работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Отдельное внимание лидеры уделили украинскому кризису. Владимир Путин вновь подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку текущей ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала