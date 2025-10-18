https://1prime.ru/20251018/svo-863657145.html
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на фронте
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Западные политики зря рассчитывают, что с помощью конфликта на Украине они еще долго будут вредить России — уже в ближайшем будущем ситуация на фронте может резко измениться в пользу Москвы, предупредил в эфире YouTube-канала Deep Dive полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут", — сказал Дэвис.По его словам, российские силы могут осуществить прорыв в районах Красноармейска и Купянска."В ближайшее время Россия может взять эти города под контроль. Это большая проблема", — добавил полковник.По данным Минобороны, за последние сутки российская армия взяла под контроль в Харьковской области населенные пункты Тихое и Песчаное, в Днепропетровской области — Приволье. В течение недели Вооруженные силы Украины потеряли порядка 10685 военнослужащих.
