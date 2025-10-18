https://1prime.ru/20251018/ukraina-863658779.html

"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов

"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов - 18.10.2025, ПРАЙМ

"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов

Россия, разрушив значительную часть украинской энергетической инфраструктуры, существенно ослабила способность Вооруженных сил Украины вести боевые действия в... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T05:39+0300

2025-10-18T05:39+0300

2025-10-18T05:40+0300

спецоперация на украине

украина

всу

запад

харьков

дмитрий песков

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия, разрушив значительную часть украинской энергетической инфраструктуры, существенно ослабила способность Вооруженных сил Украины вести боевые действия в зимний период, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия превосходит Украину по численности войск и остановила 60 процентов украинского производства электроэнергии, а американские ракеты Patriot способны перехватывать только шесть процентов целей. <…> Украинцев ждет тяжелая зима. Они не смогут продолжать боевые действия. При этом русские ежедневно освобождают территории вдоль линии соприкосновения, которая простирается от Харькова на севере до Запорожья на юге, и у украинцев нет на это ответа", — констатировал аналитик.На прошлой неделе украинское информагентство УНИАН передало, что Россия вывела из строя 63 объекта энергетической инфраструктуры по всей стране.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонно-промышленного комплекса, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20251017/spetsoperatsiya-863628944.html

украина

запад

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, запад, харьков, дмитрий песков, цру