"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов - 18.10.2025
Спецоперация на Украине
"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов
05:39 18.10.2025 (обновлено: 05:40 18.10.2025)
 
"Не смогут воевать". На Западе раскрыли ущерб Украины от российских ударов

Аналитик Джонсон: Украина зимой будет не в состоянии продолжать боевые действия

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия, разрушив значительную часть украинской энергетической инфраструктуры, существенно ослабила способность Вооруженных сил Украины вести боевые действия в зимний период, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия превосходит Украину по численности войск и остановила 60 процентов украинского производства электроэнергии, а американские ракеты Patriot способны перехватывать только шесть процентов целей. <…> Украинцев ждет тяжелая зима. Они не смогут продолжать боевые действия. При этом русские ежедневно освобождают территории вдоль линии соприкосновения, которая простирается от Харькова на севере до Запорожья на юге, и у украинцев нет на это ответа", — констатировал аналитик.
На прошлой неделе украинское информагентство УНИАН передало, что Россия вывела из строя 63 объекта энергетической инфраструктуры по всей стране.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонно-промышленного комплекса, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Минобороны рассказало об ударах ВС России по объектам ВСУ за неделю
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУЗАПАДХАРЬКОВДмитрий ПесковЦРУ
 
 
