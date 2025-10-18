https://1prime.ru/20251018/vzryvy-863666049.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - 18.10.2025, ПРАЙМ

В Сумах прогремел взрыв

Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T15:15+0300

2025-10-18T15:15+0300

2025-10-18T15:16+0300

происшествия

сумы

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Шосткинском районе Сумской области воздушная тревога звучит более двух часов, в Сумском районе - десять минут. "Снова слышно взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в городе.

https://1prime.ru/20251018/obekt--863662969.html

сумы

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сумы, украина