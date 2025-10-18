Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T15:15+0300
2025-10-18T15:16+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Шосткинском районе Сумской области воздушная тревога звучит более двух часов, в Сумском районе - десять минут. &quot;Снова слышно взрыв в Сумах&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в городе.
Происшествия, Сумы, УКРАИНА
15:15 18.10.2025 (обновлено: 15:16 18.10.2025)
 
В Сумах прогремел взрыв

Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Шосткинском районе Сумской области воздушная тревога звучит более двух часов, в Сумском районе - десять минут.

"Снова слышно взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в городе.
В Черниговской области получил повреждения энергообъект
