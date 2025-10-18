https://1prime.ru/20251018/vzryvy-863666049.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T15:15+0300
2025-10-18T15:15+0300
2025-10-18T15:16+0300
происшествия
сумы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Очередной взрыв прогремел в субботу в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Шосткинском районе Сумской области воздушная тревога звучит более двух часов, в Сумском районе - десять минут. "Снова слышно взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в городе.
https://1prime.ru/20251018/obekt--863662969.html
сумы
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, украина
Происшествия, Сумы, УКРАИНА