"Есть одна особенность”. Какие машины сложно продать на вторичке

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. На вторичном рынке в целом сложно продать любой автомобиль, если его цена не соответствует рынку. Об этом рассказал агентству "Прайм" Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон".Цена сама по себе, по его словам, не является препятствием для сделки — важно, насколько она обоснована. Даже дорогостоящие бизнес-седаны, такие какMercedes-Benz S-Class или Audi A8 при грамотной оценке и хорошем техническом состоянии продаются стабильно."Покупатели премиум-сегмента готовы платить за качество, обслуживание и прозрачную историю автомобиля. Основные сложности возникают там, где продавец завышает цену без объективных оснований", - замечает автоэксперт.Срок продажи зависит от множества факторов — состояния, комплектации, происхождения, модели. В среднем по рынку он колеблется в пределах от одного до трех месяцев, но при правильной оценке и качественной подготовке машина может уйти и за несколько недель.Сложнее всего продаются модели, давно сошедшие с конвейера, а также те, для которых сейчас трудно достать комплектующие, которые отличаются высокой стоимостью обслуживания или вызывают сомнения по качеству сборки.Некоторые марки в России никогда не пользовались высоким спросом, среди них ряд французских, итальянских и американских моделей. Сложно рассчитывать, что такие автомобили будут расходиться "на ура".А вот с продажей китайских авто на “вторичке”, вопреки стереотипам, особых проблем нет. Они изначально предлагали “много опций за мало денег”, и сейчас стоят привлекательно. К тому же, совсем старых экземпляров на рынке мало, добавил Титов.

