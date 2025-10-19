https://1prime.ru/20251019/davlenie-863683020.html

В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В администрации президента США Дональда Трампа признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта, лидер Штатов не хочет давить на президента РФ Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел. "Даже внутри администрации (Трампа - ред.) чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина... Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - говорится в сообщении. Как заявил изданию бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах. Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.

