Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251019/davlenie-863683020.html
В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ
В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ
В администрации президента США Дональда Трампа признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T11:26+0300
2025-10-19T11:32+0300
спецоперация на украине
сша
вашингтон
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В администрации президента США Дональда Трампа признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта, лидер Штатов не хочет давить на президента РФ Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел. "Даже внутри администрации (Трампа - ред.) чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина... Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - говорится в сообщении. Как заявил изданию бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах. Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863674590.html
https://1prime.ru/20251018/vstrecha-863664297.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ
11:26 19.10.2025 (обновлено: 11:32 19.10.2025)
 
В Белом доме признали, что Трамп не хочет давить на Путина, пишет WSJ

WSJ: в Белом доме признали, что США оказывают на Киев больше давления, чем на Москву

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В администрации президента США Дональда Трампа признали, что Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта, лидер Штатов не хочет давить на президента РФ Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского
02:00
"Даже внутри администрации (Трампа - ред.) чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина... Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - говорится в сообщении.
Как заявил изданию бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах.
Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
Вчера, 13:45
 
Спецоперация на УкраинеСШАВАШИНГТОНУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала