Богатые французы переводят деньги в "надежные" страны, пишет FT

Богатые французы выводят средства в "надежные" страны, такие как Люксембург и Швейцария, на фоне политического кризиса во Франции, пишет газета Financial Times. | 19.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Богатые французы выводят средства в "надежные" страны, такие как Люксембург и Швейцария, на фоне политического кризиса во Франции, пишет газета Financial Times. Ранее данные исследования компании Verian для газеты Figaro показали, что больше половины жителей Франции испытывают чувство стыда из-за сложившейся в стране политической ситуации. "Богатые французы переводят средства в Люксембург и Швейцарию. Политический кризис и налоговые угрозы ускорили приток инвестиций в безопасные убежища. Французские предприниматели и богатые семьи, обеспокоенные политическим кризисом на родине, инвестируют рекордные суммы в люксембургские аннуитеты и переводят другие средства в предполагаемые надежные места, такие как Швейцария", - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на управляющих активами, банкиров и юристов отмечает, что отток личных инвестиций из Франции резко увеличился после того, как президент страны Эммануэль Макрон в июне 2024 года объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Газета обращает внимание на то, что возможности Макрона по проведению более благоприятной для бизнеса политики до окончания его президентского срока в 2027 году оказались "серьезно ограничены" после решения об этих выборах. "Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции", - заявил газете основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини, добавив, что процесс оттока средств из страны только ускоряется. Как пишет Financial Times, подобные инвестиции являются "лишь одним из побочных эффектов" политической нестабильности во Франции, некоторые состоятельные французские семьи даже переезжают за границу. Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.

