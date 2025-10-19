Израиль сообщил об авиаударах по югу сектора Газа

https://1prime.ru/20251019/gaza-863683580.html
2025-10-19T11:51+0300
2025-10-19T11:51+0300
2025-10-19T11:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ), сообщает израильская газета Times of Israel. "Как стало известно Times of Israel, боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району", - пишет издание. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.
https://1prime.ru/20251012/khamas-863435631.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
