Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе - 19.10.2025
Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе
2025-10-19T13:18+0300
2025-10-19T13:18+0300
израиль
газа
биньямин нетаньяху
в мире
сектор
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня в анклаве. "Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности. Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
израиль
газа
израиль, газа, биньямин нетаньяху, в мире, сектор
ИЗРАИЛЬ, Газа, Биньямин Нетаньяху, В мире, сектор
13:18 19.10.2025
 
Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня в анклаве.
"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности. Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Израиль сообщил об авиаударах по югу сектора Газа
ИЗРАИЛЬ Газа Биньямин Нетаньяху В мире сектор
 
 
