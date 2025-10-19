https://1prime.ru/20251019/izrail-863686072.html
Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе
Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе
2025-10-19T13:18+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня в анклаве. "Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности. Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
