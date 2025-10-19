https://1prime.ru/20251019/konstantinov-863693036.html

В Крыму прокомментировали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке"

В Крыму прокомментировали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" - 19.10.2025, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке"

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал планы Британии по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток"... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T16:28+0300

2025-10-19T16:28+0300

2025-10-19T16:28+0300

энергетика

газ

россия

сербия

венгрия

турция

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861883388_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_7df99c009ca85c75797b645d563f4e88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал планы Британии по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" варварством, по его словам, Лондону "плевать" на то, что от подобного преступления пострадали бы Сербия, Венгрия и Турция. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) в Самарканде заявил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток". "Киевский режим хочет перекрыть поставки, сделать Россию ненадежным поставщиком, подорвать экономическую стабильность. То, что при этом кто-то пострадает, им неинтересно. Автор этого - Британия. Им плевать, что будет с Сербией, Венгрией и Турцией. То, что об этих варварских и террористических планах знают наши спецслужбы, - хорошо. Важно действовать на упреждение, принимать совместные меры по предотвращению этого преступления", - сказал Константинов агентству. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

https://1prime.ru/20250629/gaz-858999431.html

сербия

венгрия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, венгрия, турция, газопровод "турецкий поток"