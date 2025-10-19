https://1prime.ru/20251019/proekty-863688427.html
FT узнала об угрозе крупным военным проектам ЕС из-за Франции
2025-10-19T14:17+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Реализация минимум двух крупных совместных военных инициатив Франции и Германии может оказаться под угрозой на фоне политической нестабильности во Франции, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на экспертов в области. Ранее правительство страны сообщило, что президент Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо отказался войти в состав нового кабмина. Согласно публикации Washington Post, речь идет об инициативе Main Ground Combat System (MGCS) по разработке немецко-французского танка, а также о плане Future Combat Air System (FCAS) по разработке истребителя. "Я опасаюсь, что оба этих проекта могут быть под угрозой… Не хватает доверия и уверенности в том, что такие серьезные политические решения могут быть приняты во Франции", - заявил газете бывший финансовый советник Макрона Шахин Валле. Газета пишет, что строить долгосрочные планы в стране, где правительства постоянно меняются, а "перспективы стабильности туманны", "сложно", это касается и крупных оборонных проектов. Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый кабмин был сформирован 12 октября.
