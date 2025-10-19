https://1prime.ru/20251019/pvo-863685099.html

Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки - 19.10.2025, ПРАЙМ

Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки

Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T12:29+0300

2025-10-19T12:29+0300

2025-10-19T12:29+0300

спецоперация на украине

россия

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863684940_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_79af36ebeb716808082ad9fc1660c49f.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684679.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша