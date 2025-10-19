Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки

https://1prime.ru/20251019/pvo-863685099.html
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
