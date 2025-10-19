Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251019/pvo-863685099.html
Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки - 19.10.2025, ПРАЙМ
Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T12:29+0300
2025-10-19T12:29+0300
спецоперация на украине
россия
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863684940_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_79af36ebeb716808082ad9fc1660c49f.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684679.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863684940_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c89e5e2da7a2a462966ca4fa14b38697.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, США
12:29 19.10.2025
 
Российская ПВО сбила 323 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 323 украинских беспилотника

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ
12:26
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала