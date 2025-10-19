https://1prime.ru/20251019/rossijane-863676452.html
Россияне в этом году забронировали на 7% больше отелей, чем год назад
2025-10-19T07:51+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году в сезон красных кленов (момидзи) забронировали почти на 7% больше отелей, чем год назад, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip.
"Ежегодно метеорологические компании Японии публикуют календарь, согласно которому пик листопада приходится на разные даты с начала ноября до середины декабря. Это событие привлекает все больше туристов: по нашим данным, в 2025 году число бронирований отелей в этот период увеличилось на 6,8% по сравнению с прошлым годом", - сказали в сервисе.
По прогнозу японского метеорологического агентства, в этом году сезон начнется 11 ноября в Саппоро, к 1 декабря доберется до Токио, к 12 декабря - до Киото.
Ранее в октябре Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек.
В сентябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил РИА Новости, что интерес россиян к поездкам в Японию растет на фоне либеральных визовых правил, а также за счет возможности бюджетных перелетов, в том числе через Китай. Он отмечал, что виза в Японию оформляется обычно в течение трех-пяти дней, а отказов практически не бывает.
