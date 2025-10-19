https://1prime.ru/20251019/shestidnevka-863639259.html

Назван способ законно избежать шестидневной рабочей недели в октябре

МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В конце октября россиян ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Как можно ее сократить и выгодно ли это, агентству "Прайм" рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.Шестидневка объясняется тем, что правительство перенесло выходной день с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Таким образом, выходные на день Народного единства продлятся дольше (отдыхаем три дня подряд)."В целом, для нашей страны это уже частая практика – также периодически переносятся выходные дни перед 23 февраля, 8 марта и 12 июня, если праздники выпадают на вторник", – пояснил эксперт.Если вы желаете использовать ноябрьские праздники для мини-отпуска, можно взять 1-2 дня перед выходными, чтобы отдыхать не 3, а 4-5 дней. Еще один вариант - взять три дня отпуска с 5 по 7 ноября, чтобы отдыхать 8 дней."Вообще ноябрь дорогой месяц для отпуска. В нем всего 19 рабочих дней, тогда как в обычном месяце их в среднем 22. Поэтому потеря в зарплате неизбежна, но продлить себе выходные можно", - говорит Муравьев"Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня – с 1 по 4 ноября", – советует он.

