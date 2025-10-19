Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ законно избежать шестидневной рабочей недели в октябре - 19.10.2025, ПРАЙМ
Назван способ законно избежать шестидневной рабочей недели в октябре
2025-10-19T03:03+0300
2025-10-19T03:03+0300
бизнес
общество
трудовой кодекс
календарь
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В конце октября россиян ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Как можно ее сократить и выгодно ли это, агентству "Прайм" рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.Шестидневка объясняется тем, что правительство перенесло выходной день с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Таким образом, выходные на день Народного единства продлятся дольше (отдыхаем три дня подряд)."В целом, для нашей страны это уже частая практика – также периодически переносятся выходные дни перед 23 февраля, 8 марта и 12 июня, если праздники выпадают на вторник", – пояснил эксперт.Если вы желаете использовать ноябрьские праздники для мини-отпуска, можно взять 1-2 дня перед выходными, чтобы отдыхать не 3, а 4-5 дней. Еще один вариант - взять три дня отпуска с 5 по 7 ноября, чтобы отдыхать 8 дней."Вообще ноябрь дорогой месяц для отпуска. В нем всего 19 рабочих дней, тогда как в обычном месяце их в среднем 22. Поэтому потеря в зарплате неизбежна, но продлить себе выходные можно", - говорит Муравьев"Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня – с 1 по 4 ноября", – советует он.
бизнес, общество , трудовой кодекс, календарь
Бизнес, Общество , трудовой кодекс, календарь
03:03 19.10.2025
 
Назван способ законно избежать шестидневной рабочей недели в октябре

Эксперт Муравьев назвал способ законно избежать шестидневки в октябре

© РИА Новости . Сгенерировано ИИОфис
Офис - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В конце октября россиян ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Как можно ее сократить и выгодно ли это, агентству "Прайм" рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Жилой комплекс Алые Паруса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году
11 июня, 03:03
Шестидневка объясняется тем, что правительство перенесло выходной день с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Таким образом, выходные на день Народного единства продлятся дольше (отдыхаем три дня подряд).
"В целом, для нашей страны это уже частая практика – также периодически переносятся выходные дни перед 23 февраля, 8 марта и 12 июня, если праздники выпадают на вторник", – пояснил эксперт.
Если вы желаете использовать ноябрьские праздники для мини-отпуска, можно взять 1-2 дня перед выходными, чтобы отдыхать не 3, а 4-5 дней. Еще один вариант - взять три дня отпуска с 5 по 7 ноября, чтобы отдыхать 8 дней.
"Вообще ноябрь дорогой месяц для отпуска. В нем всего 19 рабочих дней, тогда как в обычном месяце их в среднем 22. Поэтому потеря в зарплате неизбежна, но продлить себе выходные можно", - говорит Муравьев
"Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня – с 1 по 4 ноября", – советует он.
 
