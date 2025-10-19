https://1prime.ru/20251019/smi-863695843.html

Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье, сообщает израильский портал Ynet. В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения. "Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в (сектор - ред.) Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.

