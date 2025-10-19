Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ - 19.10.2025
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье, сообщает израильский портал Ynet. В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения. "Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в (сектор - ред.) Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
19:28 19.10.2025 (обновлено: 19:29 19.10.2025)
 
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ

Ynet: Израиль на фоне новой эскалации приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу

© РИА Новости . Ахмед Закот | Перейти в медиабанкЖители Газы
Жители Газы - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Жители Газы. Архивное фото
© РИА Новости . Ахмед Закот
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье, сообщает израильский портал Ynet.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения.
"Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в (сектор - ред.) Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Израильский министр призвал Нетаньяху возобновить войну в Газе
13:18
 
