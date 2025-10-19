https://1prime.ru/20251019/smi-863695843.html
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ - 19.10.2025, ПРАЙМ
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T19:28+0300
2025-10-19T19:28+0300
2025-10-19T19:29+0300
происшествия
мировая экономика
газа
израиль
в мире
сектор газа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860558569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f85b3e7c8f6684c5fc5ee325d1bfbe7.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье, сообщает израильский портал Ynet. В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения. "Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в (сектор - ред.) Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
https://1prime.ru/20251019/izrail-863686072.html
газа
израиль
сектор газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860558569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85f01baebff3c9863abec228b738b4a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, газа, израиль, в мире, сектор газа
Происшествия, Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, В мире, СЕКТОР ГАЗА
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщили СМИ
Ynet: Израиль на фоне новой эскалации приостановил доставку гуманитарной помощи в Газу