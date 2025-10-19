https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684540.html
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ - 19.10.2025, ПРАЙМ
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T12:25+0300
2025-10-19T12:25+0300
2025-10-19T12:26+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3a80349e4fffb8d019fb2f9626f66cfd.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684679.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6a48b5f937a62382360152d3e67da5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ, ВС РФ
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ