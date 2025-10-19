https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684540.html

Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - говорится в сообщении.

