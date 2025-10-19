Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ - 19.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - говорится в сообщении.
россия, рф, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ, ВС РФ
12:25 19.10.2025 (обновлено: 12:26 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - говорится в сообщении.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВСУВС РФ
 
 
