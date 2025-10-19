Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ - 19.10.2025
Спецоперация на Украине
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ
Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье...
2025-10-19T12:26+0300
2025-10-19T12:26+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
украина
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении. В результате удара "были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", отмечает МО РФ.
россия, общество , рф, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА
12:26 19.10.2025
 
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ

Удар "Искандера" уничтожил пусковую установку HIMARS ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости . Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
© РИА Новости . Минобороны России
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении.
В результате удара "были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", отмечает МО РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоРФУКРАИНА
 
 
