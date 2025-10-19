Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ

https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863684679.html

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении. В результате удара "были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", отмечает МО РФ.

