Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ
2025-10-19T12:26+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
украина
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении. В результате удара "были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", отмечает МО РФ.
