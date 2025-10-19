Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области - 19.10.2025
Спецоперация на Украине
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области - 19.10.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области
Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило... | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило Минобороны РФ. В воскресенье МО объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области. "Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства. Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, отметило Минобороны.
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области

Бойцы "Востока" зачистили более 500 строений при освобождении Полтавки от ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило Минобороны РФ.
В воскресенье МО объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.
"Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства.
Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, отметило Минобороны.
 
Спецоперация на УкраинеРФЗапорожская областьВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
