Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области - 19.10.2025
Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области
19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило Минобороны РФ. В воскресенье МО объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области. "Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства. Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, отметило Минобороны.
Новости
