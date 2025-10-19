https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863685249.html

Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области

Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области - 19.10.2025, ПРАЙМ

Минобороны рассказало об освобождении Полтавки в Запорожской области

Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T12:52+0300

2025-10-19T12:52+0300

2025-10-19T12:52+0300

спецоперация на украине

рф

запорожская область

всу

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки, сообщило Минобороны РФ. В воскресенье МО объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области. "Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства. Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей, отметило Минобороны.

рф

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, запорожская область, всу, вс рф, минобороны рф