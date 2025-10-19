https://1prime.ru/20251019/ssha-863692515.html

Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии

Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии

ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков. "Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", - написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии - продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.

