Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/ssha-863692515.html
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии - 19.10.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T16:20+0300
2025-10-19T16:20+0300
мировая экономика
колумбия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков. "Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", - написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии - продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.
https://1prime.ru/20250506/tramp-857334023.html
колумбия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, колумбия, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп
16:20 19.10.2025
 
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии

Трамп объявил о прекращении платежей или субсидий Колумбии со стороны США

© AFP / Nicholas KammДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков.
"Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", - написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии - продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США
6 мая, 20:09
 
Мировая экономикаКОЛУМБИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала