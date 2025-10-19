https://1prime.ru/20251019/ssha-863692515.html
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии - 19.10.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T16:20+0300
2025-10-19T16:20+0300
2025-10-19T16:20+0300
мировая экономика
колумбия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив Боготу в стимулировании массового производства наркотиков. "Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты или любая другая форма платежей или субсидий Колумбии больше проводиться не будут", - написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что цель производства наркотиков в Колумбии - продажа их в огромных объемах в Соединенные Штаты.
https://1prime.ru/20250506/tramp-857334023.html
колумбия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, колумбия, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп
Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
Трамп объявил о прекращении платежей или субсидий Колумбии со стороны США