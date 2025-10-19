В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20251019/ssha-863700368.html

ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе для американских потребителей более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, сообщает телеканал CNN. "Рост цен на кофейные зерна держит обжарщиков и их клиентов в напряжении. Розничные цены на кофе выросли почти на 21% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в публикации на сайте телеканала. Одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные Белым домом пошлины, в том числе 50% против Бразилии, 10% - против Колумбии и 20% - против Вьетнама. При этом в публикации указывается, что на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%. Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%. Всего же Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса. Представители американского бизнеса по обжарке кофе в беседе с телеканалом признаются, что импортные пошлины Трампа вызвали "действительно сложную ситуацию", усугубив другие факторы роста цен, которые делают зерна все более дорогими.

