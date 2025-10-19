Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ - 19.10.2025, ПРАЙМ
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ - 19.10.2025, ПРАЙМ
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ
Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе для американских потребителей более чем на 20% по... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T23:09+0300
2025-10-19T23:09+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
бразилия
колумбия
вьетнам
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76298/02/762980260_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_ee5d6566873000317009c837c084a230.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе для американских потребителей более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, сообщает телеканал CNN. "Рост цен на кофейные зерна держит обжарщиков и их клиентов в напряжении. Розничные цены на кофе выросли почти на 21% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в публикации на сайте телеканала. Одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные Белым домом пошлины, в том числе 50% против Бразилии, 10% - против Колумбии и 20% - против Вьетнама. При этом в публикации указывается, что на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%. Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%. Всего же Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса. Представители американского бизнеса по обжарке кофе в беседе с телеканалом признаются, что импортные пошлины Трампа вызвали "действительно сложную ситуацию", усугубив другие факторы роста цен, которые делают зерна все более дорогими.
бразилия
колумбия
вьетнам
сша
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76298/02/762980260_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fa87752fee33cf78d22ca42cf04145a4.jpg
бизнес, мировая экономика, бразилия, колумбия, вьетнам, дональд трамп, сша
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, КОЛУМБИЯ, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, США
23:09 19.10.2025
 
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ

CNN: пошлины Трампа привели к росту цен на кофе в США более чем на 20%

© flickr.com / tico24Зерна кофе
Зерна кофе - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Зерна кофе. Архивное фото
© flickr.com / tico24
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе для американских потребителей более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, сообщает телеканал CNN.
"Рост цен на кофейные зерна держит обжарщиков и их клиентов в напряжении. Розничные цены на кофе выросли почти на 21% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные Белым домом пошлины, в том числе 50% против Бразилии, 10% - против Колумбии и 20% - против Вьетнама.
При этом в публикации указывается, что на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%. Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%. Всего же Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса.
Представители американского бизнеса по обжарке кофе в беседе с телеканалом признаются, что импортные пошлины Трампа вызвали "действительно сложную ситуацию", усугубив другие факторы роста цен, которые делают зерна все более дорогими.
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
Об Агентстве
Правила цитирования и использования материалов
